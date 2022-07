Feuerwehr Essen

FW-E: Verpuffung in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses

Essen-Rüttenscheid, Cäsarstraße 6, 15.07.2022, 21:52 Uhr (ots)

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bemerkten diese Teile von Mauerwerk im Treppenraum im Obergeschoss und eine leichte Rauch,- und Flammenerscheinung in der betroffenen Dachgeschosswohnung. Da der Zugang zur betroffenen Dachgeschosswohnung zu diesem Zeitpunkt nicht durch die Wohnungseingangstür möglich war, wurde die Wohnung über die Drehleiter und einem Wohnungsfenster durch die Feuerwehr betreten. Zu diesem Zeitpunkt war das Feuer bereits von alleine erloschen. Im weiteren verlauf wurde eine tödlich verletzte weibliche Person in der Wohnung gefunden. Die Energiezufuhr Strom und Gas wurde von den von der Feuerwehr angeforderten Energieversorgern abgeschaltet. Der ebenfalls von der Feuerwehr angeforderte Statiker kontrollierte das komplette zweieinhalb geschossige Wohnhaus. Da keine Einsturzgefahr bestand, konnten alle Mieter zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen, einem Notarzt sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte im Einsatz. Wie es zu der Verpuffung kam ist unklar, die Polizei ermittelt. (ML)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell