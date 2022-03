Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fund eines Mofas

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Eine 50-jährige Mitteilerin bemerkt am 06.03.2022 gegen 20:40 Uhr, dass sich ein ihr unbekanntes Mofa der Marke Off Limit in ihrer Garage in der Udastraße in Frankenthal befinden würde. Hinweise auf dem Eigentümer liegen aktuell nicht vor. Auch ist unbekannt, wie das Mofa in die Garage der Mitteilerin kam. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und dem Eigentümer des Mofas. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell