Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - bei Auffahrunfall leicht verletzt

Soest (ots)

Am Samstagnachmittag (10.09.), gegen 17.00 Uhr, befuhr eine 61-jährige Frau aus Paderborn mit ihrem Pkw die Paderborner Landstraße stadtauswärts, um über die Auffahrt zur B 475 in Richtung Autobahn zu fahren. Ebenfalls in gleicher Richtung folgte ein 34-jähriger Syrer aus Bad Sassendorf mit seinem Pkw. Verkehrsbedingt musste die Paderbornerin an der Auffahrt warten. Dieses sah der Mann aus Bad Sassendorf zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das Heck der Frau. Bei dem Auffahrunfall wurde die Frau aus Paderborn leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell