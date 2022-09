Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alleinunfall mit Pkw

Ense (ots)

Am 09.09.2022 gegen 23:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Gelsenkirchen mit seinem Ford Fiesta die Werler Straße von Ense-Bremen kommend in Richtung Werl. Auf regennasser Fahrbahn geriet der Pkw außerhalb geschlossener Ortschaft ins Schleudern und landete schlussendlich im linken Straßengraben auf dem Dach. Der Fahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Schwerwiegende Verletzungen hat er sich bei dem Unfall nicht zugezogen. Am Pkw entstand ein Schaden, welcher den Restwert des älteren Fahrzeugs übersteigen dürfte. (je)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell