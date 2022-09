Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frau überschlägt sich mit Pkw

Warstein-Niederbergheim (ots)

Am 10.09.2022 um 10:35 Uhr befuhr eine 19-jährige Frau aus Soest mit einem Pkw die Möhnestraße aus Richtung Warstein kommend in Richtung Möhnesee-Völlinghausen. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve in Höhe von Niederbergheim kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter über einen angrenzenden Grünstreifen und überschlug sich in der weiteren Folge. Die 19-jährige war vor Ort ansprechbar, wurde aber mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Schäden am Pkw dürften den Wert des älteren Fahrzeugs übersteigen, so dass vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden ist. (je)

