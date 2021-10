Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zwei Fahrzeuge mutwillig zerkratzt

Worms (ots)

Wie der Polizei am Abend des 15.10.21 bekannt wurde, wurden bereits am 14.10.2021 auf dem Parkplatz der Prinz-Carl-Anlage 3 in Worms zwei Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurde jeweils der vordere Bereich zerkratzt. Mögliche Augenzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell