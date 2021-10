Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Worms (ots)

Am Abend des 15.10.2021 befuhr ein 78-jähriger Pkw-Fahrer die Johann-Hinrich-Wichern-Straße in Fahrtrichtung Nievergoltstraße und wollte an der dortigen Einmündung nach rechts in die Winzerstraße in Fahrtrichtung Worms-Pfeddersheim abbiegen. Beim Abbiegevorgang wählte er einen zu großen Bogen und kollidierte mit einem entgegenkommenden 16-jährigen Leichtkraftradfahrer, welcher zu diesem Zeitpunkt die Linksabbiegespur der Winzerstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt und sind in der Folge nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der 16-jährige wurde durch den Verkehrsunfall leichtverletzt.

