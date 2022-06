Polizei Mettmann

POL-ME: Toyota gestohlen: Polizei ermittelt - Mettmann - 2206035

Mettmann (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Dienstag (7. Juni 2022) im Mettmanner Ortsteil Metzkausen einen Toyota RAV4 von einem Privatgrundstück entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Um 2:34 Uhr verschafften sich zwei Männer Zugang zu dem blauen Toyota RAV4, welcher in der Einfahrt vor einem Haus am Insterburger Weg geparkt war. Dort öffneten sie auf bislang noch nicht geklärte Art und Weise die Fahrzeugtür und fuhren mit dem Auto davon. Am Morgen stellte der Halter des Toyotas fest, dass sein Wagen weg war. Hieraufhin überprüfte er die Videoaufzeichnung seiner Überwachungskamera, wodurch der Zeitpunkt des Diebstahls genau erkennbar wurde.

Anschließend informierte der Mann die Polizei, welche ein Ermittlungsverfahren einleitete und das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausschrieb. Bei dem blauen Toyota RAV4 handelt es sich um ein neueres Modell im Wert von rund 35.000 Euro. Der Wagen ist etwa 15.000 Kilometer gelaufen.

Zu den beiden Fahrzeugdieben liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- männlich - trug einen hellen Kapuzenpullover, eine helle Jogginghose sowie helle Schuhe

Zweiter Täter:

- männlich - hatte dunkle Haare und einen Vollbart - trug ein T-Shirt und darüber eine Weste

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum Verbleib des Toyotas machen oder weiß unter Umständen sogar, wer die Täter sind? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6250 entgegen.

