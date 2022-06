Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Personen bei Kellerbrand leicht verletzt - Velbert - 2206033

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert bereits in eigener Pressemitteilung berichtet hat (siehe ots-Meldung "Feuerwehr Velbert bekämpft zwei nächtliche Brände" unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5242142), kam es am späten Dienstagabend, 07. Juni 2022, zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Kostenberg in Velbert. Rettungskräfte brachten fünf leicht verletzte Bewohner zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war geschehen:

Gegen 00 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Kostenberg eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten einen Brandausbruch im Kellerraum des Hauses fest und die Feuerwehr Velbert begann unmittelbar mit den Löscharbeiten. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits selbstständig aus ihren Wohnungen ins Freie begeben, wo sie erstmedizinisch versorgt wurden. Ein 82-jähriger Anwohner, welcher sich während des Löscheinsatzes noch in seiner Wohnung befand, wurde durch die Rettungskräfte an seinem Fenster betreut. Fünf Anwohner mussten anschließend zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Velbert lokalisierten den Brandausbruch an einem Stromverteilerkasten im Kellergeschoss des Hauses. Nach Abschluss der Löscharbeiten musste die weitere Energieversorgung für das Haus unterbrochen werden. Da die Wohnungen vom eigentlichen Brandausbruch nicht betroffen sind, bleiben sie bewohnbar, jedoch wurden vereinzelt Bewohner durch das Ordnungsamt Velbert in Notunterkünften untergebracht.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein und die Brandexperten der Kriminalpolizei übernahmen die weitere Bearbeitung. Ob ein technischer Defekt für den Brandschaden verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell