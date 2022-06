Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Handyraub - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2206030

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstagnachmittag (04. Juni 2022) versuchte ein Unbekannter auf der Straße Scheidter Bruch in Ratingen einer 41-Jährigen ein über eine Internetplattform zum Verkauf angebotenes Handy der Marke Samsung Galaxy zu rauben. Die Tat misslang, der Täter flüchtete unerkannt ohne Tatbeute. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Samstag inserierte eine 41-Jährige Ratingerin auf einer bekannten Internetplattform den Verkauf eines Handys der Marke Samsung Galaxy S22 für 750 Euro. Ein Interessent erschien gegen 17:20 Uhr an dem vereinbarten Treffpunkt an der Straße Scheidter Bruch in Ratingen-Lintorf. Nachdem er das Handy begutachtet hatte, gab er zunächst vor, telefonieren zu müssen und entfernte sich kurzfristig von der Örtlichkeit. Wenige Minuten später kehrte er zurück und stimmte dem Kauf zu. Statt den vereinbarten Geldbetrag zu übergeben riss er jedoch der Ratingerin das Handy aus der Hand, so dass es zu einem Gerangel kam in dessen Verlauf die 41-Jährige leicht verletzt wurde. Das Handy fiel zu Boden und der Mann floh schließlich unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Ratingerin informierte die Polizei, die den flüchtigen Räuber trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 20 Jahre alt - circa 175 cm groß - dünne Statur - hellblonde Haare - blaue Augen - bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke, schwarzer, etwas weiter geschnittenen Hose und schwarzen Schuhen - ungepflegtes Äußeres

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell