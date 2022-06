POL-ME: Zwei Motorraddiebstähle am zurückliegenden Pfingstwochenende - Erkrath / Monheim am Rhein - 2206031

Polizei Mettmann

Am zurückliegenden Pfingstwochenende hat die Polizei im Kreis Mettmann zwei Fälle von Motorraddiebstählen registriert. In beiden Fällen wurden die entwendeten Motorräder zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei bittet bei ihren Ermittlungen um Unterstützung durch sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Im recht kurzen Zeitraum zwischen 17 Uhr und 18:15 Uhr haben sich am Freitag (3. Juni 2022) bislang noch unbekannte Täter auf bislang noch nicht geklärte Art und Weise Zugang in eine Tiefgarage an der Peter-Rosegger-Straße in Erkrath-Unterfeldhaus verschafft und eine dort abgestellte schwarz-gelbe BMW F 850 GS entwendet. Die Polizei kann zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht ausschließen, dass die Täter die Maschine anschließend in einen Transporter geladen haben.

Auch in Monheim am Rhein ist am zurückliegenden Wochenende ein Motorrad entwendet worden. Hier hatte am Sonntagabend (5. Juni 2022) gegen 18 Uhr ein Mann seine blau-weiße Suzuki an der Marienburger Straße auf Höhe der Hausnummer 27 abgestellt. Als er am nächsten Morgen damit wegfahren wollte, stellte der Mann fest, dass das Motorrad nicht mehr an Ort und Stelle stand. Ermittlungen ergaben, dass das Motorrad möglicherweise am Montagmorgen (6. Juni 2022) gegen fünf Uhr morgens gesehen wurde, als es von einem dunkel gekleideten Mann mit schwarzem Helm im Bereich des Mona Mares gefahren worden sein soll.

Aufgrund der vermutlich unterschiedlichen Tatbegehungsweise sowie der räumlichen Entfernung geht die Polizei zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht von einem Tatzusammenhang aus.

Dennoch fragt die Polizei:

Wer in einem der beiden Fälle etwas Verdächtiges beobachtet hat, möge sich bitte mit der Wache in Erkrath (Rufnummer: 02104 980-6450) bzw. der Wache in Monheim am Rhein (Rufnummer 02173 9594-6350) in Verbindung setzen.

