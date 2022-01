Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Einbruch durch Alarmanlage vereitelt

Herdecke (ots)

Am Donnerstag, um 19:54 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch Überklettern zweier Tore auf das rückwärtige Grundstück eines an der Straße Am Ossenbrink gelegenen Einfamilienhauses. Hier versuchten die Täter ein Fenster aufzuhebeln und lösten dabei die Alarmanlage des Hauses aus. Die Täter brachen ihr Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

