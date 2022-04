Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Mehrere Trickdiebstähle in Sarstedt

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). Am Samstag, den 16.04.2022, kam es gegen 11:05 Uhr zu einem Trickdiebstahl in der Friedrich-Ebert-Straße in Sarstedt. Der 60-jährige Geschädigte wurde auf dem Parkplatz einer Apotheke durch einen unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob er Geld wechseln könne. In diesem Zuge wurde der 60-Jährige Opfer eines Wechseltricks. Er stellte im Nachgang das Fehlen von Bargeld fest. Der Täter wird als ca. 65-70 Jahre alt, ca. 180 cm groß und korpulent beschrieben.

Am Samstag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem weiteren Trickdiebstahl in der Voss-Straße in Sarstedt. Die 81-jährige Geschädigte wurde zunächst auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes durch eine unbekannte männliche Person angesprochen und gefragt, ob sie eine 2-Euro-Münze wechseln könne. Wenig später wurde sie auf der Voss-Straße erneut durch einen unbekannten Mann mit dem gleichen Anliegen angesprochen. Währenddessen konnte unbemerkt die EC-Karte der Geschädigten entwendet werden. Beide Personen werden als ca. 30-35 Jahre alt, ca. 165-170cm groß beschreiben. Einer der Männer habe ein südländisches Erscheinungsbild, der andere hätte eine kräftige Statur und mittelblonde Haare.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

