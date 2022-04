Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Einbruchdiebstähle in Gartenlauben und in einem Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (pie). In der Tatzeit zwischen Freitag (15.04.2022) 11:30 Uhr und Samstag (16.04.2022) 12:00 Uhr kam es in der Kleingartenkolonie "An der Innerste" in 31157 Sarstedt, welche sich an der Ruther Straße befindet, zu mehreren Einbruchdiebstählen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind unbekannte Täter in zwei Gartenlauben gewaltsam eingedrungen. Diese wurden nach Diebesgut durchsucht. Zum Diebesgut können bislang keine genauen Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf jeweils ca. 2000 Euro beziffert.

An denselben Tagen in der Zeit von 20:30 Uhr und 07:45 Uhr brachen unbekannte Täter außerdem in einen Pkw ein, welcher auf einem Parkplatz vor der Kleingartenkolonie "An der Innerste" parkte. Die Täter zerstörten ein Seitenfenster des Ford C-Max und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Diebesgut konnte dabei nicht erlangt werden. Ein möglicher Zusammenhang mit den Einbruchdiebstählen innerhalb der Kleingartenkolonie "An der Innerste" wird geprüft und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

