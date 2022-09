Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw fährt gegen Baum

Welver (ots)

Am 09.09.2022 gegen 18 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus Welver mit einem Nissan Micra die Straße Im Mühlenfeld in westliche Richtung. Im Bereich einer Rechtskurve verlor die Fahrerin auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Hierbei zogen sich die Fahrerin und ihr ebenfalls 18-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen zu, weswegen beide zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Am Pkw entstand Totalschaden. (je)

