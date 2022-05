Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Spiegel abgefahren

Unfallflucht

Straelen (ots)

Am Donnerstag (05.05.2022) kam es auf der Broekhuysener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter VW Touran beschädigt wurde.

Der Halter des VW hatte seinen Wagen gegen 14:50 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt und gegen 15:30 Uhr einen Schaden an der Fahrertür entdeckt. Dazu war auch der Außenspiegel ebenfalls beschädigt und wurde vermutlich durch ein Fahrzeug, das die Broekhuysener Straße in Richtung Straelen-Herongen befuhr abgerissen.

Der Unfallverursacher fuhr danach weiter, ohne en Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell