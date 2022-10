Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen

Möhnesee (ots)

Am Sonntag, 2. August, stand bei einem Einsatz des Verkehrsdienstes der Polizei Soest die Bekämpfung von Kradunfällen im Fokus. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, kontrollierten die Beamten rund um den Möhnesee bei unbeständigem Wetter nicht nur Kräder, sondern auch zahlreiche Pkw sowie Fahrrad- und Pedelecfahrer. Insgesamt wurden 45 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Die sichtbare Präsenz des Verkehrsdienstes am Möhnesee wurde von den Bürgern sehr positiv aufgenommen.(dk)

