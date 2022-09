Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, 51-jähriger Autofahrer verursacht Sachschaden

Lengerich (ots)

Ein 51-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagabend (11.09.22) Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Zeuge sah, wie der offensichtlich alkoholisierte Lengericher gegen 18.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Ringeler Straße beim Ausparken mit seinem Audi zunächst gegen die Mauer eines Mehrfamilienhauses stieß. Anschließend beschädigte er ein geparktes Auto und fuhr weiter. An der Kreuzung Ringeler Straße/Ladberger Straße missachtete der Fahrer einer weiteren Zeugenaussagen zufolge eine rote Ampel. Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit einem anderen PKW in der Kreuzung zu verhindern, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anschließend setzte er seine Fahrt auf der Ringeler Straße fort und beendete diese erst an der Lessingstraße. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.700 Euro. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellen die Beamten fest, dass das Unfallfahrzeug nicht zugelassen war. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt.

