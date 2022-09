Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Haftbefehl vollstreckt - Mann muss über 5000 Euro bezahlen

Müllheim (Baden) (ots)

Mit Haftbefehl wurde ein verurteilter Betrüger gesucht. Kurz vor der Ausreise in die Schweiz konnte der Mann gestellt werden.

Am Sonntagnachmittag (25.09.2022) geriet ein 39-Jähriger im Fernreisezug bei Müllheim (Baden) in eine Zollkontrolle. Gegen den in der Schweiz wohnhaften deutschen Staatsangehörigen war in Deutschland noch ein Haftbefehl zu vollstrecken. Vor vier Jahren war der Mann wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 5400 Euro verurteilt worden. Weil er nicht bezahlte, schrieb ihn das Gericht zur Fahndung aus. Um nicht in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert zu werden, sprang ein Bekannter ein und beglich die Geldstrafe bei einer Polizeidienststelle. Dies bewahrte den 39-Jährigen vor einer 180-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.

