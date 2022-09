BPOLI-WEIL: Unfallflucht: abgefahrener Schrankenbaum am Bahnübergang Pfohren

Freiburg im Breisgau (ots) - Die Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle gegen einen 54-Jährigen im Fernreisebus nach Mailand. Der Mann sitzt jetzt für über 17 Monate in Haft. Bei einem turnusmäßigen Halt am Zentralen Omnibusbahnhof Freiburg im Breisgau geriet ein 54-jähriger italienischer Staatsangehöriger am späten Mittwochabend (21.09.2022) in eine ...

mehr