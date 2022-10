Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ostönnen - Pflanzendünger entwendet

Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 1. Oktober, 12 Uhr und dem 4. Oktober, 07.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in einen Agrarhandel in der Ladestraße ein und stahlen große Mengen an Pflanzendünger. Die Einbrecher durchtrennten die Gitter eines rückwärtig gelegenen Fensters, um sich anschließend gezielt Zutritt zum Lagerraum für die Pflanzenschutzmittel zu verschaffen. Dort wurden insbesondere Gräsermittel in großen Gebinden entwendet. Vermutlich wurde ein Fahrzeug zum Abtransport der Tatbeute genutzt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden.(dk)

