POL-PDNR: Nauroth - Versuchter Einbruch in den Dorfladen

Gehardshain (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, den 21.08.2022, 20:00 Uhr bis Montag, den 22.08.2022 in einen Agrarhandel in der Industriestraße ein. Ein Fenster wurde versucht aufzuheben. Eine Scheibe wurde mit einem Stein eingeworfen. Die Räume wurden durchwühlt und drei Stahlschränke aufgebrochen. In dem Geschäft wurden mehrere Gegenstände mit einer blauen klebrigen Flüssigkeit ...

