Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain - Einbruch in ein Agrarhandel

Gehardshain (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag, den 21.08.2022, 20:00 Uhr bis Montag, den 22.08.2022 in einen Agrarhandel in der Industriestraße ein. Ein Fenster wurde versucht aufzuheben. Eine Scheibe wurde mit einem Stein eingeworfen. Die Räume wurden durchwühlt und drei Stahlschränke aufgebrochen. In dem Geschäft wurden mehrere Gegenstände mit einer blauen klebrigen Flüssigkeit übergossen. Die Flüssigkeit stammt nicht vom Tatort. Die Täter müssen sie mitgebracht haben. Laut vorhandenen Videoaufnahmen waren 2 Personen vor Ort. Eine nähere Beschreibung der Personen ist nicht möglich.

Entwendet wurde ein geringer Bargeldbetrag, 2 Säcke Hundefutter, zahlreiche Batterien, Taschenlampen und Honig in Gläsern.

Vermutet wird ein Tatzusammenhang mit dem versuchten Einbruch in den Dorfladen in Nauroth in der gleichen Nacht.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell