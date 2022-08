Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Nisterstr. 17, REWE Parkplatz (ots)

Ein 33-jähriger Fahrzeugführer stellte seinen blauen PKW Kombi, Mercedes E220d, am Di., 23.08.22, gegen 17.00 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-XL-Marktes in Wissen, Nisterstraße ab. Als er gegen 17.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange. Offensichtlich war in der Zwischenzeit ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten PKW Mercedes gefahren und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zum Unfallverursacher bestehen keine Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell