Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Verursacher uneinsichtig

Bad Hönningen (ots)

Am frühen Montagnachmittag kam es zu einer Kollision von zwei Pkw in der Rheinallee. Zwei Pkw fuhren hintereinander und mussten wegen einem entgegenkommenden Lkw verkehrsbedingt anhalten. Aufgrund der Engstelle setzte der vordere Pkw zurück und stieß gegen den hinter ihm stehenden Pkw. Nachdem der Lkw die Fahrzeuge passiert hatte, fuhr der Pkw an und parkte auf dem Rathausparkplatz. Hier wurde der Verursacher von dem 31-jährigen Fahrer aus Bad Hönningen angesprochen. Der 85-jährige Beschuldigte aus Mudersbach zeigte sich uneinsichtig und gab die Schadensverursachung nicht zu. Die Polizeiinspektion in Linz hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen den Mann eingeleitet.

