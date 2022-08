Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Brand eines Holzstapels

57537 Wissen, Hachenburger Str., Sportplatz Köttinger Höhe (ots)

Am Mo., 22.08.2022, gegen 17:36 Uhr, wurde ein Brand am Sportplatz Köttinger Höhe gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet hier ein Fichtenholzstapel von Abfall/Restholz auf einer Fläche von ca. 100 qm in Brand. Insgesamt 90 Wehrleute der Feuerwehren aus Wissen, Katzwinkel, Schönstein, Hamm und Mörsbach brachten das Feuer unter Kontrolle und konnten ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald verhindern. Während der Löscharbeiten musste die Hachenburger Str. für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell