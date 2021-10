Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - 51jährige Frau wurde bei einem Verkehrsunfall mit einem Reh schwer verletzt

Wesel (ots)

Am Samstag, den 02.10.2021, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 23jähriger Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem Pkw die B 510 (Rheurdter Straße) in Fahrtrichtung Rheurdt. In Höhe der Hausnummer 332 kollidierte er mit einem von rechts kommenden Reh. Das Reh wurde durch den Zusammenstoß gegen den Pkw einer 51-jährigen Frau aus Kamp-Lintfort geschleudert, welche die Rheurdter Straße in entgegengesetzte Richtung befahren hatte. Das Reh durchschlug die Frontscheibe des Pkw der 51Jährigen und blieb im Heck des Fahrzeuginnenraums liegen. Die Kamp-Lintforterin verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Straßenbaum. Die 51jährige Fahrerin befand sich zur Unfallzeit allein im Fahrzeug. Sie wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und geborgen werden. Nachdem sie zunächst mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt worden war, musste die schwer verletzte Frau später mit einem Rettungshubschrauber einer Unfallklinik zugeführt werden. Es besteht derzeit keine akute Lebensgefahr. Zur Unterstützung der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Beide Pkw wurden abgeschleppt und sichergestellt. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme musste die Rheurdter Straße in beiden Fahrtrichtungen bis gegen 23:30 Uhr voll gesperrt werden.

