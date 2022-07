POL-NB: Brand eines Ferienhauses und eines angrenzenden Roggenfeldes in Massow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) - Am 20.07.2022 gegen 12:00 Uhr wurde die Polizei in Neubrandenburg über eine randalierende männliche Person in der Kurzen Straße auf dem Datzeberg informiert, die andere Personen verbal bedroht. Eingesetzte Polizeibeamte waren kurze Zeit später am Einsatzort und trafen dort auf den 27-jährigen polizeibekannten Neubrandenburger. Bisherigen Erkenntnissen zufolge randalierte er im Hausflur, ...

mehr