Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Aktionstag zur Kontrolle der 3G-Regeln im ÖPNV

Güstrow (ots)

Seit dem 24. November 2021 gilt auf Grund des Bundesinfektionsschutzgesetzes die 3G-Regel in Bussen und Bahnen. Bereits am 14.12.2021 gab es in Mecklenburg-Vorpommern einen gemeinsamen Aktionstag, der am 03.02.2022 zusammen mit den Verkehrsunternehmen, Ordnungsämtern und der Polizei wiederholt werden sollte. Beamte der Polizeiinspektion Güstrow kontrollierten im Zusammenwirken mit der Regionalbus Rostock GmbH und der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH die Einhaltung der 3G-Regel im öffentlichen Personennahverkehr. Im Ergebnis teilten die eingesetzten Beamten mit, dass die Kontrollierten Verständnis zeigten und sich an die geltenden Regelungen hielten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell