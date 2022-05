Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugenaufruf nach Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung ++ Seevetal/Maschen - Graffiti an Autobahnunterführung ++ Buchholz - Betrunken gefahren

Buchholz (ots)

Zeugenaufruf nach Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung

Bereits am 1. Mai 2022 war es in der Buchholzer Innenstadt zu Beleidigungen und gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil eines 17-Jährigen gekommen. Der Jugendliche war gegen 16.40 Uhr mit dem Fahrrad im Thomasweg, vom Eingang Buchholzer Höfe kommend, in Richtung Volksbank unterwegs, als ihm drei junge Männer zu Fuß entgegenkamen. Nachdem der 17-Jährige mit seinem Fahrrad geklingelt hatte, um durchgelassen zu werden, wurde er von den Männern beschimpft und beleidigt. Zwei der drei Beschuldigten schlugen anschließend auf den Jugendlichen ein und traten ihn, nachdem er zu Boden gegangen war. Als ein Zeuge eingriff, entfernten sich die drei Beschuldigten.

Alle drei Männer waren etwa 20 bis 22 Jahre alt. Die beiden Haupttäter waren etwa 170 cm groß. Einer hatte eine kräftige Statur und trug kurze schwarze Haare sowie einen Dreitagebart. Er war komplett schwarz bekleidet. Der zweite Täter war schlank und hatte mittellanges schwarzes Haar. Er war mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Regenjacke bekleidet. Der dritte Täter hatte kurze blonde Haare.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und weitere Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden. Insbesondere der Mann, der helfend eingriff, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Seevetal/Maschen - Graffiti an Autobahnunterführung

Ein Zeuge meldete am Montag, 9.5.2022, gegen 18:35 Uhr eine Gruppe Jugendlicher, die möglicherweise die Autobahnunterführung an der Straße Im Stuck mit Graffiti beschmieren. Vor Ort konnten Beamte sechs junge Männer feststellen. An der Unterführung fanden sich zahlreiche frische Tags. Drei Männern im Alter von 22, 22 und 25 Jahren konnten mehrere vorgefundene Sprühdosen zugeordnet werden. Gegen die drei wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Buchholz - Betrunken gefahren

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Beamte am Montag, 9.5.2022, gegen 11.30 Uhr einen 37-jährigen Mann, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss mit seinem Pkw auf der Hamburger Straße gefahren war. Bei dem Mann konnten die Beamten starken Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann erreichte einen Wert von 2,31 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Führerschein des 37-jährigen beschlagnahmten die Beamten.

