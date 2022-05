POL-WL: Fußgänger auf der Autobahn - Schwerer Verkehrsunfall ++ Buchholz - Mit dem Pedelec Passanten gefährdet - Polizei sucht Zeugen ++ Tostedt - Motorrad gestohlen

Polizeiinspektion Harburg

Brackel/A7 (ots)

Fußgänger auf der Autobahn - Schwerer Verkehrsunfall

Heute, 09.05.2022, gegen 0:50 Uhr, meldete ein Pkw-Fahrer, der auf der A7 in Richtung Hamburg unterwegs war, dass er kurz vor der Anschlussstelle Thieshope einen Fußgänger auf dem mittleren Fahrstreifen bemerkt habe. Noch während mehrere Funkstreifenwagen auf der Anfahrt waren, ging ein weiterer Notruf eines PKW-Fahrers ein. Dieser teilte mit, soeben einen Fußgänger auf der Autobahn mit seinem PKW erfasst zu haben.

Auf der Autobahn, wenige Meter hinter der Anschlussstelle Thieshope, fanden die Beamten einen schwer verletzten 35-jährigen Mann vor. Die Autobahn wurde sofort voll gesperrt. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde der Mann in eine Unfallklinik gebracht. Der Fahrer des unfallbeteiligten PKW erlitt einen Schock, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung seine Fahrt fortsetzen.

Warum der 35-jährige sich zu Fuß auf der Autobahn befand, ist noch völlig unklar. Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 796-200 beim Autobahnpolizeikommissariat Winsen zu melden.

Buchholz - Mit dem Pedelec Passanten gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Ein 38-jähriger Mann ist am Sonntag, 8.5.2022, gegen 16 Uhr in Gewahrsam genommen worden, nachdem er zuvor mit seinem Pedelec in rücksichtsloser Weise durch die Buchholzer Fußgängerzone gefahren ist und dabei nach Aussagen mehrerer Zeugen Passanten angeschrien haben und gefährlich nah an ihnen vorbeigefahren sein soll. Als Beamte den Mann stoppen wollten, versuchte er, den Polizisten auszuweichen und fuhr hierbei gegen einen geparkten Funkstreifenwagen. Der 38-jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen. Ein Arzt entnahm ihm wegen des Verdachts der Beeinflussung durch Betäubungsmittel eine Blutprobe. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 38-Jährige mehrere Beamte. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei sucht mögliche weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des 38-jährigen gefährdet wurden. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Tostedt - Motorrad gestohlen

Am frühen Sonntagmorgen, 08.05.2022, in der Zeit zwischen 2 und 3 Uhr, haben Unbekannte in der Bahnhofstraße ein Motorrad gestohlen. Die Yamaha mit dem Kennzeichen WL-RY 3 stand abgeschlossen auf dem privaten, jedoch öffentlich zugänglichen Parkplatz. Der Wert der Maschine wird auf rund 6000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Tostedt, Tel. 04182 404270.

