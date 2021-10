Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Gartengrundstück gedrungen

Gera (ots)

Bad Köstritz: Unbekannte begaben sich in der Zeit vom 19.10.2021 - 20.10.2021 unberechtigt auf das Gartengrundstück eines 63-Jährigen in der Schulstraße in Bad Köstritz. Im Anschluss brachen sie sowohl eine dort befindliche Garage, als auch einen Bungalow ein. Beide Räumlichkeiten wurden anschließend von den Einbrecher durchsucht, gestohlen haben sie nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Die Geraer Polizei ermittelt zum Einbruchsgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

