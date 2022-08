Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwelbrand im Holzhackschnitzelhaufen

Ostervesede (ots)

Mitte Juli kam es in Ostervesede zu einem Großbrand in der Moorchaussee, bei dem ein landwirtschaftliches Gebäude in dem Holzhackschnitzel gelagert wurde ein Opfer der Flammen wurde. Gestern Abend bemerkte der Eigentümer das Rauch aus dem übrig gebliebenen Holzhackschnitzelteppich aufstieg. Sofort alarmierte er die Rettungskräfte der Feuerwehr, die dann sofort mit ihrem Wasserführenden Einsatzfahrzeug die Einsatzstelle anfuhren. Mit einem Wasser-/Schaumgemisch wurde der gesamte Bereich abgedeckt. Dieses Gemisch hat eine kühlende Wirkung und zugleich entzieht es dem Feuer Sauerstoff. Nach einer guten Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Über die Entstehung des Feuers und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Datum: 10.08.2022

Alarmzeit: 20:30 Uhr

Art: F1 - brennt Holzhackschnitzel

Einsatzort: Ostervesede - Moorchaussee

Eingesetzte Einheiten/Fahrzeuge:

Ortsfeuerwehr: Ostervesede Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W)

