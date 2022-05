POL-PDMY: Remagen - Einbruch in Fahrradgeschäft

Klotten (ots) - Am Samstag 21.05.2022 gegen 15:15 Uhr meldet sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei Cochem und gibt an, dass man einen stark hechelnden, apathischen Hund in einem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Wild-und Freizeitparks Klotten festgestellt habe. Das Fahrzeug stehe in der Sonne. Der Melder gab gegenüber der Streife an, dass er seit etwa einer halben Stunde den Hund beobachte und sich große Sorgen um den Vierbeiner mache. Nach weiteren Minuten, in denen ...

mehr