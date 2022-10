Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß zwischen Linienbus und Fußgänger

Am Mittwoch, den 12. Oktober 2022, ereignete sich in den Nachmittagsstunden ein Verkehrsunfall auf der K18 zwischen Langenbieber und Niederbieber, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 65-Jähriger Fußgänger lief auf der rechten Fahrbahnseite der K18 von Langenbieber in Richtung Niederbieber. Als ein in gleicher Richtung fahrender Linienbus an dem Fußgänger vorbeifuhr, kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Linienbus. Der Fußgänger wurde in der Folge leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Linienbus entstand nach erster Einschätzung kein Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe dieses Zusammenstoßes.

