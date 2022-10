Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Apotheke - Einbruch in Betrieb - Versuchter Handtaschenraub

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Apotheke

Flieden. Eine Apotheke in der Schlüchterner Straße wurde in der Nacht zu Mittwoch (12.10.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher versuchten eine Glasschiebetür aufzudrücken und verursachten hierdurch rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Betrieb

Flieden. In der Nacht zu Mittwoch (12.10.) schlugen Unbekannte eine Scheibe eines Betriebs in der Schlüchterner Straße ein. Anschließend betraten die Einbrecher unberechtigt das Objekt und stahlen einen Laptop der Marke "Dell" im Wert von circa 500 Euro. Auch der an dem Fenster entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Handtaschenraub

Fulda. Am späten Mittwochabend (12.10.), gegen 22.45 Uhr, versuchte ein Unbekannter die Handtasche einer 70-jährigen Frau aus dem Landkreis Verden zu entwenden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen lief die Dame gemeinsam mit einer Begleitung die Esperantostraße in Richtung des Zieherser Wegs, als der Täter die Tasche von hinten griff und versuchte sie im Weiterrennen mitzureißen. Die 70-Jährige hielt die Tasche jedoch fest, sodass der Unbekannte ohne Diebesgut flüchtete. Bei dem Vorfall kamen die Frau sowie ihre Begleitung zu Fall und verletzten sich leicht. Der Täter kann als circa 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und mit sportlicher Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Oberteil - Jacke oder Pullover - mit einer Kapuze sowie eine schwarze Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell