POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.12.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Ilsfeld-Auenstein: Musikfans um ihr Geld betrogen - Geschädigte gesucht

Karten für ein fingiertes Konzert verkaufte ein 25-Jähriger über das Internet und am Sonntag an der Abendkasse in Ilsfeld-Auenstein. Für das angebliche Konzert hatte der Mann eine Halle im Schnaidwiesenweg angemietet. Die circa 300 Konzertbesucher aus dem ganzen Bundesgebiet standen am Sonntagabend allerdings vor einer leeren Bühne. Als die Musikfans realisierten, dass an diesem Abend kein Konzert stattfinden wird, war der 25-Jährige bereits nicht mehr vor Ort. Die Hallenmiete hatte er auch nicht beglichen. Der entstandene Sachschaden kann bisher noch nicht beziffert werden, da die genaue Anzahl der Geschädigten noch nicht bekannt ist. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet alle Geschädigten sich über die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg (Link: https://www.polizei-bw.de/internetwache/) oder direkt beim Polizeiposten Ilsfeld, Telefon 07062 915550, zu melden.

A6 - Bretzfeld: Auffahrunfall am Stauende mit drei Verletzten

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld am Dienstagmittag. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 50-Jähriger gegen 11.15 Uhr das Stauende und fuhr mit seinem Crysler Renegade auf den Ford eines 62-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den davor haltenden Dacia eines 29-Jährigen aufgeschoben. Bei der Kollision zogen sich eine 56-Jährige, eine 26-Jährige und eine 33-Jährige Mitfahrerin im Ford leichte Verletzungen zu. Der Renegade war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahn 6 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Neckarsulm: Unfall mit Zweirad - Eine verletzte Person

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah eine 59-Jährige Fiat-Fahrerin am Dienstagabend ein Zweirad in Neckarsulm und kollidierte mit diesem. Die Frau war gegen 18 Uhr auf der Rötelstraße unterwegs und wollte nach links in die Einfahrt einer Tankstelle einfahren. Hierbei nahm sie wahrscheinlich das entgegenkommende Leichtkraftrad einer 16-Jährigen zu spät wahr und kollidierte mit diesem. Die 16-Jährige und ihre gleichaltrige Sozia wurden von ihrem Zweirad geschleudert. Hierbei zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandlet werden. Die Mitfahrerin blieb unverletzt. Der entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Das Leichtkraftrad der jungen Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Beilstein: Gartenhütte mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten im Zeitraum vom 13. Dezember bis 27. Dezember eine Gartenhütte in Beilstein. Im Tatzeitraum hebelten der oder die Täter zunächst die Türe der Hütte in der Straße "Frauenhölzle" auf und gelangten so ins Innere. Hier zerstörten er oder sie, durch das Ausleeren von mehreren Eimern Wandfarbe, das Inventar. Außerdem wurden alle Fenster der Gartenhütte von Außen und Innen eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder der Unbekannten machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Ilsfeld, Telefon 07062 915550, zu melden.

