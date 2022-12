POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Öhringen: Unfall mit 5.000 Euro Sachschaden

Weil die Fahrerin eines Audi Q2 beim Spurwechsel wohl nicht aufpasste, kollidierte sie am Freitag in Öhringen mit einem Audi A7. Der Unfall geschah am Nachmittag bei einem Fahrstreifenwechsel der 57-jährigen SUV-Lenkerin auf der Landesstraße 1036. Es kam zu keinen Verletzten, allerdings entstand sowohl bei der Limousine des 22-jährigen, sowie beim Fahrzeug der mutmaßlichen Verursacherin ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 2500 Euro.

Niedernhall: Fahrzeug übersehen

Am Freitagabend kollidierten zwei Kleinwägen bei einem Abbiegevorgang auf der Landesstraße 1045 bei Niedernhall.

Die 25-jährige Fahrerin wollte auf Höhe der dortigen Tankstelle in die Landesstraße 1045 zwischen Ingelfingen und Weißbach einbiegen und übersah dabei vermutlich den auf dieser Straße fahrenden Fiat 500 eines 44-Jährigen. Der Peugeot der mutmaßlichen Unfallverursacherin war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 12.000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Künzelsau: Betrunken auf dem Fahrrad

Im Stadtbereich Künzelsau wurde am frühen Sonntagabend eine Person angetroffen, welche offensichtlich betrunken mit dem Fahrrad unterwegs war. Zunächst wurde der 28-Jährige an der Tankstelle gesehen, wie er versucht hat auf sein Fahrrad aufzusteigen. Hierbei fiel er allerdings um und wurde von hinzukommenden Polizeibeamten des Reviers Künzelsau dazu ermahnt das Fahrrad auf seinem weiteren Weg zu schieben. Nur circa fünf Minuten nach dem ersten Treffen mit der Polizei wurde er im Bereich des unteren Marktes fahrend von denselben Beamten gesichtet. Hierbei fuhr er in Schlangenlinien sowie beinahe in ein angrenzendes Schaufenster. Bei der darauffolgenden Kontrolle wollte der Radfahrer zwar nicht bei einem Atemalkoholtest mitwirken, war jedoch erkennbar alkoholisiert. Im Anschluss an die Kontrolle wurde er zur Bestimmung des Alkoholpegels für die Blutuntersuchung ins Krankenhaus verbracht. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

