POL-HN: Meldung des Polizeipräsidium Heilbronn aus dem Neckar-Odenwaldkreis vom 26.12.2022

Meldung des Polizeipräsidium Heilbronn aus dem Neckar-Odenwaldkreis vom 26.12.2022

Heilbronn (ots)

Wohnhausbrand in Oberschefflenz

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Nachmittag das 2. OG eines Mehrfamilienhauses in 74850 Oberschefflenz in Brand. Das Feuer ging in kurzer Zeit auf den darüber befindlichen Dachstuhl über. Alle Bewohner aus den beiden Wohnungen im 1. Und 2. OG konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Ein Bewohner erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Da das Gebäude aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar war, wurden die dort wohnenden Familien durch die Gemeinde in einer Notunterkunft untergebracht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung per Radiodurchsagen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Laut ersten Schätzungen entstand am Gebäude ein Sachschaden in Höhe von mind. 200.000 Euro. Vor Ort waren 60 Kräfte der Feuerwehr sowie 14 Rettungskräfte eingesetzt.

Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Mosbach durchgeführt. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter 06261/8090 zu melden.

Carl von Berg, Polizeiführer vom Dienst

