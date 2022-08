Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach fingierter Polizeikontrolle auf der A30 - Falsche Polizeibeamte erbeuteten Bargeld

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der A33 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen "Osnabrück-Süd" und "Natbergen", zu einer fingierten Verkehrskontrolle durch falsche Polizeibeamte. Gegen 16 Uhr hielten zwei männlichen Insassen eines silbernen Mercedes mit Viersener Kennzeichen (VIE) womöglich zielgerichtet einen Transporter mit rumänischen Saisonarbeitern an, die sich auf ihrem Heimweg befanden. Auf dem Standstreifen kurz vor der Ausfahrt "Natbergen" stiegen die Täter aus ihrem Cupé aus und verlangten die Ausweise und Geldbörsen der insgesamt acht Insassen. Trotz erheblicher Zweifel an der Echtheit der Kontrolle händigten zwei Insassen den falschen Polizisten ihre Geldbörsen aus. Die Täter nahmen schließlich Bargeld in vierstelliger Höhe und den Autoschlüssel des Transporters an sich und flüchteten mit ihrem Fahrzeug auf die Ausfahrt "Natbergen". Beide Täter waren dunkelhäutig, etwa 40 Jahre alt und hatten kurze dunkle Haare. Einer der falschen Polizisten trug eine schwarze FFP2-Maske und eine schwarze Weste mit der Aufschrift "POLIZEI". Keiner der Täter führte Einsatzmittel oder eine Waffe mit sich. Hinweise zu der Tat, den Tätern oder ihrem Fahrzeug nimmt die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-2515 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell