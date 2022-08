Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Falscher Dachdecker erbeutete Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Am Donnerstagmorgen klingelte ein Unbekannter in der "Schubertstraße" an der Haustür eines 83-jährigen Bramschers. Unter dem Vorwand Dachpfannen richten zu wollen, gewährte der Hauseigentümer dem Fremden Zutritt. Nach Fertigstellung der vermeintlichen Arbeiten stellte der Senior fest, dass der falsche Handwerker eine 4-stellige Summer Bargeld und diversen Schmuck aus der Wohnung an sich nahm. Mit der Beute machte sich der etwa 35-Jahre alte Täter aus dem Staub. Der Mann ist etwa 175cm groß und trug eine graue Latzhose. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt die Bramscher Polizei unter 05461/94530 entgegen.

