POL-OS: Osnabrück: BMW brannte auf der A33 - mehrstündige Sperrung einer Richtungsfahrbahn

Osnabrück (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Freitagmorgen auf die A33 alarmiert. Zwischen dem Osnabrücker Südkreuz und der Anschlussstelle Harderberg war gegen 07:45 Uhr ein BMW in Brand geraten. Der 63-jährige Fahrzeugführer hatte zuvor Probleme beim Fahren bemerkt und seinen Pkw auf den Standstreifen gelenkt. Obwohl couragierte Ersthelfer die Flammen mit mehreren Feuerlöschern zu bekämpfen versuchten, geriet der Pkw in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr Osnabrück löschte den Brand. Ein Rettungswagen kümmerte sich um den 63-Jährigen, er kam mit dem Schrecken davon. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten richtete die Autobahnmeisterei eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Bielefeld ein, diese dauerte bis etwa 10:40 Uhr an. Für austretendes Öl und Löschwasser wurde die untere Wasserbehörde verständigt. Ein Abschleppunternehmen transportierte das Fahrzeugwrack ab und reinigte die Fahrbahn. Auf der A30 bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Sutthausen. Bei der Bildung der Rettungsgasse hatte es Probleme gegeben, dies verzögerte die Rettungs- und Aufräumarbeiten.

