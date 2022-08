Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Betrugsversuch scheiterte am Bankschalter - Aufmerksame Angestellte informierte Polizei

Osnabrück (ots)

Dank einer aufmerksamen Bankangestellten konnte am Donnerstagmittag ein Enkeltrickversuch erfolgreich verhindert werden. Als ein 83-jähriger Osnabrücker gegen 13.50 Uhr eine Filiale in der Innenstadt betrat und eine hohe Bargeldsumme abheben wollte, hegte die Mitarbeiterin erste Zweifel. Weitere Nachfragen ergaben, dass der Kunde keine plausible Erklärung für den Grund der Abhebung nennen konnte. Das ungute Gefühl lies die Angestellte nicht los, sie informierte gemeinsam mit einem Sicherheitsbeauftragten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten dauerte es nicht lange, ehe der Betrugsversuch aufflog. In der Tasche des Seniors hörten die Betrüger auf einer Standleitung mit und beendeten das Telefongespräch. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

