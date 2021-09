Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend brachen Unbekannte in eine Turnhalle an der Pliesterbecker Straße ein. Sie beschmierten die Wände und Böden mit Graffiti und brachen einen Spind auf. Angaben zur Schadenshöhe oder möglichem Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden.

In eine Spielhalle an der Borkener Straße verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt und brachen fünf Spielautomaten auf. Sie entnahmen das Bargeld und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu heute, gegen 01.50 Uhr.

Marl

Zu einem Wohnungseinbruch in ein Zweifamilienhaus kam es an der Robert-Koch-Straße. Die unbekannten Täter öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie ein Handy und mehrere Uhren. Hinweise auf die Unbekannten liegen nicht vor. Tatzeit war vergangenen Donnerstag (12 Uhr - 16 Uhr).

An der Kreuzstraße brachen am Freitag, zwischen 08.15 Uhr und 20.20 Uhr, Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie öffneten und durchwühlten sämtliche Schränke und Behältnisse und flüchteten unerkannt.

Gewaltsam öffneten Unbekannte einen Kühlcontainer am Samstag am Marler Stern und entwendeten alkoholische Getränke in einer noch unbestimmten Anzahl. Die Tatzeit liegt zwischen 01.45 Uhr und 16 Uhr. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Castrop-Rauxel

Vergangenen Freitag brachen Unbekannte, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 21.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Sie zerstörten ein Fenster und gelangten so ins Innere. Alle Räumlichkeiten der ersten Etage wurden durchsucht und durchwühlt. Mit Bargeld, Schmuck und mehreren Uhren entkamen die Täter unerkannt.

An der Kupferstraße brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle ein. Sie entwendeten diverse Elektronikartikel, öffneten das Hallentor dann von Innen und flüchteten vom Tatort. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen.

Waltrop

Durch das Herausbrechen von Gitterstäben verschafften sich unbekannte Täter, zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag, Zutritt zu einer Kapelle an der Schultenstraße. Sie entwendeten ein Kreuz und eine Reliquie und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Von einem Milchhof an der Friedhofstraße stahlen Unbekannte mehrere Flaschen Milch, eine unbestimmte Menge Eis und Kleingeld aus einer verschlossenen Schatulle. Die Tatzeit war am Sonntagmorgen, kurz vor 4 Uhr. Sie flohen anschließend mit dem Auslieferungsfahrzeug vom Hof. Das Fahrzeug wurde im Nachgang im Kanal aufgefunden und geborgen. Die dazugehörige Pressemeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5030657

Bottrop

Von der Kirchhellener Straße entwendeten Unbekannte einen roten Renault Clio. Der Wagen stand vergangenen Samstag, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 20.30 Uhr, auf einem Parkplatz. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Datteln

An der Hohe Straße brachen unbekannte Täter in ein Cafe ein und durchsuchten die Büros. Die Tat ereignete sich am Sonntag, in der Zeit von 13.45 Uhr bis Mitternacht. Ein Zeuge stellte die offenstehenden Bürotüren und das das eingeschaltete Licht fest und informierte die Polizei. Angaben zur möglichen Beute können noch nicht gemacht werden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Gladbeck

Zu mehreren Laubenaufbrüchen kam es im Bereich Emscherstraße/ Schleusenstraße. Die Taten ereigneten sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht zu Samstag. Über das Diebesgut und die Gesamtschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell