Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Schwerer Unfall auf der K328 - Kleinwagen überschlug sich

Bissendorf (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich auf der K328 (Nemdener Straße) ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 11.35 Uhr befuhr eine 66-Jährige mit ihrem Renault Clio die Kreisstraße in Richtung Nemden. Beim Durchfahren einer Rechtskurve verlor die Frau aus Bissendorf plötzlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in einen Graben. Der Kleinwagen überschlug sich, die Kräfte der Freiwiliigen Feuerwehren aus Bissendorf und Schledehausen befreiten die verletzte Frau schließlich aus ihrem Fahrzeug. Mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen wurde die 66-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. An dem Unfallwagen ist ein Totalschaden entstanden, ein Abschlepper kümmerte sich um die Bergung. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell