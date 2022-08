POL-PDMT: Sachbeschädigung an Einfamilienhaus

Müschenbach (ots) - Am Samstagvormittag kam es in Müschenbach, auf dem Parkplatz eines Baumarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Mercedes-Fahrer stieß beim Ein- bzw. Ausparken gegen einen Zaun und beschädigte diesen dabei. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen, so dass den Fahrer nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht erwartet. Rückfragen bitte an: PI ...

