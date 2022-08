POL-PDMT: Trunkenheit im Straßenverkehr durch Fahrradfahrer

Montabaur, Jahnstraße (ots) - Montabaur - Am Samstag, den 06.08.2022 um 03.35 Uhr meldete der Zeitungsausträger, dass ihm soeben sein Zeitungswagen entwendet wurde. Er habe diesen an der Straße stehen lassen, um Zeitungen auszuteilen. Plötzlich sei der Wagen verschwunden gewesen. In der Eifelstraße Ecke Rhönstraße konnte der Wagen dann aufgefunden werden. Aus dem Wagen wurde die graue Regenjacke des Mannes ...

