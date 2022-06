Polizei Aachen

POL-AC: Fahrraddieb mit GPS-Tracker überführt

Aachen (ots)

Die technische Ausstattung der neueren E-Bike Modelle macht es potentiellen Fahrraddieben heutzutage wirklich nicht leicht. Ein GPS-Signal führte gestern erneut zur vorläufigen Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Eigentümer des Fahrrades hatte gestern Nachmittag die Polizei verständigt. Während seines Urlaubsaufenthalts in Bayern musste er plötzlich verwundert feststellen, dass sich die Position seines E-Bikes verändert hatte, obwohl es eigentlich gut gesichert in der Kapuzinergasse in Aachen stehen sollte. Während der Geschädigte - sozusagen im Livestream - mitverfolgen konnte, wo sich sein geklautes Fahrrad gerade befindet, gelang es der Leitstelle, eine Streife in Position zu bringen und kurze Zeit später einen 29-jährigen Tatverdächtigen an der Trierer Straße abzufangen. Der Mann hatte sogar gleich zwei Fahrräder im Schlepptau und verstrickte sich in seiner Vernehmung in einige Widersprüche.

Noch während der Befragung meldete sich der Eigentümer des zweiten Fahrrades bei der Leitstelle, um es als gestohlen zu melden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt gingen dem 29-Jährigen die Argumente aus. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. (am)

