Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A98, Lkr. Konstanz) Aufgrund Aquaplaning ins Schleudern geraten (24.05.2022)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Am Montagabend ist es auf der Autobahn 98 auf Höhe Orsingen-Nenzingen zu einem Aquaplaning-Unfall gekommen. Ein 55-jähriger Ford-Fahrer war auf derA98 in Richtung Stockach unterwegs. Aufgrund starken Regens und Aquaplaning geriet der Mann mit seinem Wagen ins Schleudern und touchierte zunächst die rechtsseitige Leitplanke. In der Folge schleuderte der Ford zurück auf die Fahrbahn und kollidierte auf der linken Spur mit einem Kia einer 78 Jahre alten Frau. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzten in eine Klinik. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell