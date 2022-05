Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil) Brandmeldeanlage am Berufsschulzentrum Sulgen ausgelöst

Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es nach einer ausgelösten Brandmeldeanlage am Montagmittag am Berufsschulzentrum im Wittumweg gekommen. Nach Alarmauslösung kurz nach 12.30 Uhr rückte die Schramberger und Sulgener Wehr mit mehreren Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zum Schulzentrum aus. Auch ein Rettungswagen fuhr vorsorglich zum Zentrum, welches bereits geräumt war. Wie sich dann aber schnell herausstellte, lag kein Brand vor. Eventuell hatte eine defekte Glühbirne kurzfristig für eine minimale Rauchentwicklung gesorgt, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Zu einem Sach- oder Personenschaden war es nicht gekommen. Während Schüler und Lehrkräfte wieder in das Schulzentrum konnten, stellte die Feuerwehr die Brandmeldeanlage wieder scharf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell